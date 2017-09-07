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11:40 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке взлетели цены на такси, спрос превышает предложение

Горожане не могут уехать, а приложения «зависают» из-за объёмов заявок.

Во Владивостоке уже третий день проходит Восточный экономический форум: это затрагивает все без исключения аспекты жизни горожан, в частности — работу сервисов такси. Так, 5 и 6 сентября заявки с пунктами отправления «аэропорт» и назначения «остров Русский» доверху заполнили трафик и дежурное расписание таксистов приморской столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в центральный день ВЭФ, 6 сентября, водитель такси по имени Т. рассказал корреспондентам «Восток-Медиа» о колоссальном трафике и объёме заявок в районе международного аэропорта Владивосток. Кроме того, уже в течение трёх дней жители города сталкиваются со сбоями и сверхдолгим ожиданием автомобилей.

«Буквально сегодня утром я решила заказать одно из популярных во Владивостоке такси, услугами которого пользуюсь регулярно. Но приложение просто отказалось работать — технический сбой при хорошем подключении к Интернету. Пообщавшись со знакомыми, выяснила, что такая проблема не только у меня. Пришлось заказывать сразу несколько различных служб извоза, чтобы увеличить свои шансы уехать из дома», — рассказала корреспонденту «Восток-Медиа» горожанка Анна.

К слову, и сами таксисты подтверждают такое положение вещей. Корреспонденту агентства удалось побеседовать с водителем, работающим сразу на несколько популярных в столице Приморья операторов такси, Евгением.

«Некоторые такси компании пишут нам, водителям, в нашем приложении что “минималка” сегодня 400 рублей (такова она была и вчера) гарантированно. То есть я наблюдаю повсеместный рост — в среднем — рублей на сто. По любым маршрутам — вне зависимости от желаемого пункта назначения», — разъяснил таксист Евгений.

Впрочем, при звонке в самые популярные для горожан службы диспетчеры охотно сообщили, что в настоящее время «количество заявок не превышает стандартных для этого времени суток и дня недели значений, и свободные автомобили имеются в наличии».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что с 4 по 7 сентября на дороги Владивостока пускают далеко не все автомобили. С понедельника по четверг власти приморской столицы ограничили движение для всех большегрузных и крупногабаритных автомашин.

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