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12:00 (мск), источник: НИА Самара

Самарский трамвай частично пойдет под землей

В Самаре строится новая трамвайная ветка. Ее прокладывают вдоль Московского шоссе от Ташкентской и практически до стадиона «Самара-Арена». Причем частично рельсы будут пролегать под землей.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы оказаться в гуще спортивных событий, в 2018 году будет достаточно сесть на трамвай. К строящемуся стадиону проводится новая ветка. Масштабы строительства впечатляют, ведь частично транспорт будет следовать под землей, как метро.

Эдуард Меркулов, заместитель гендиректора АО «ВТС-метро»:

— Путепровод в настоящий момент в процентном отношении бетонных работ — 75%. Разработка земляная выполнена практически на 100%. Приступили в тоннеле к устройству гидроизоляционного покрытия, подготовка основания.

Наземные рельсы местами уже проложены. Общая протяженность «двухпутки» составит два с лишним километра. А стоимость объекта — почти миллиард рублей. Большая работа ведется и в центре города, где возводятся новые тяговые подстанции для обеспечения мощности линии. Ход строительства новой трамвайной ветки проверяет глава Самары Олег Фурсов. Возведению объекта мешает торговый павильон, пристрой к которому был сделан незаконно. Власти города предлагали владельцу компромисс — выплатить компенсацию за ту часть, которая находится в его собственности. Но тот навстречу не идет. Поэтому придется действовать радикально.

По контракту все работы должны быть завершены до конца апреля следующего года, но первые эксплуатационные испытания назначены уже на март, пишет ТРК «Терра».

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