Самарский трамвай частично пойдет под землей

Источник: РИА "Новости"

Чтобы оказаться в гуще спортивных событий, в 2018 году будет достаточно сесть на трамвай. К строящемуся стадиону проводится новая ветка. Масштабы строительства впечатляют, ведь частично транспорт будет следовать под землей, как метро.

Эдуард Меркулов, заместитель гендиректора АО «ВТС-метро»:

— Путепровод в настоящий момент в процентном отношении бетонных работ — 75%. Разработка земляная выполнена практически на 100%. Приступили в тоннеле к устройству гидроизоляционного покрытия, подготовка основания.

Наземные рельсы местами уже проложены. Общая протяженность «двухпутки» составит два с лишним километра. А стоимость объекта — почти миллиард рублей. Большая работа ведется и в центре города, где возводятся новые тяговые подстанции для обеспечения мощности линии. Ход строительства новой трамвайной ветки проверяет глава Самары Олег Фурсов. Возведению объекта мешает торговый павильон, пристрой к которому был сделан незаконно. Власти города предлагали владельцу компромисс — выплатить компенсацию за ту часть, которая находится в его собственности. Но тот навстречу не идет. Поэтому придется действовать радикально.