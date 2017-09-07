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14:04 (мск), источник: Actualitati.md

Столичная полиция провела проверки на Северном автовокзале

В рамках проверки междугородних маршрутов на Северном автовокзале Кишинева, сотрудники правоохранительных органов выявили многочисленные нарушения.

Источник: Actualitati.md

Так, полиция составила 6 протоколов за такие нарушения водителей, как тонирование боковых стекол, несанкционированное переоборудование, а также использование просроченной информации о транспортном средстве. Кроме этого, были выписаны штрафы в размере 750 леев.

Орагны правопорядка сообщают, что составят специальные рекомендации, которые будут отправлены администраторам компаний, чтобы предотвратить нарушения.

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