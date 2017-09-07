Столичная полиция провела проверки на Северном автовокзале
В рамках проверки междугородних маршрутов на Северном автовокзале Кишинева, сотрудники правоохранительных органов выявили многочисленные нарушения.
В рамках проверки междугородних маршрутов на Северном автовокзале Кишинева, сотрудники правоохранительных органов выявили многочисленные нарушения.
Так, полиция составила 6 протоколов за такие нарушения водителей, как тонирование боковых стекол, несанкционированное переоборудование, а также использование просроченной информации о транспортном средстве. Кроме этого, были выписаны штрафы в размере 750 леев.
Орагны правопорядка сообщают, что составят специальные рекомендации, которые будут отправлены администраторам компаний, чтобы предотвратить нарушения.