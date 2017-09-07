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11:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В парке флоры и фауны «Роев ручей» родились зебрята

Самка по имени Тося принесла потомство 2 сентября, а Зизи — 6 сентября.

В «Роевом ручье» родились зебрята. Об этом рассказывают сотрудники парке флоры и фауны. Самка по имени Тося принесла потомство 2 сентября, а Зизи — 6 сентября. Отцом зебрят стал самец по имени Хвостик.

В настоящий момент новорожденные зебры находятся в вольере. Посмотреть на них могут все желающие. Сотрудники «Роева ручья» пока не определились — оставить потомство животных в Красноярске или передать его в другие зоопарки.

Рождение детенышей осенью зоологи объясняют поведением зебр, поскольку они прибыли из южной части Африки — сейчас там весна. К слову, эти животные появились в «Роевом ручье» в 2007 году вместе с жирафами.

Сейчас сотрудники зоопарка ожидают новорожденного от еще одной зебры. Самка по имени Чита должна принести потомство в ноябре. Также стало известно, что совсем скоро в «Роевом ручье» родится енот.

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