В парке флоры и фауны «Роев ручей» родились зебрята

В «Роевом ручье» родились зебрята. Об этом рассказывают сотрудники парке флоры и фауны. Самка по имени Тося принесла потомство 2 сентября, а Зизи — 6 сентября. Отцом зебрят стал самец по имени Хвостик.

В настоящий момент новорожденные зебры находятся в вольере. Посмотреть на них могут все желающие. Сотрудники «Роева ручья» пока не определились — оставить потомство животных в Красноярске или передать его в другие зоопарки.

Рождение детенышей осенью зоологи объясняют поведением зебр, поскольку они прибыли из южной части Африки — сейчас там весна. К слову, эти животные появились в «Роевом ручье» в 2007 году вместе с жирафами.