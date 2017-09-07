На станции Слюдянка осваивают новое оборудование

Раньше, чтобы найти опасные участки, например, пустОты в прибрежной зоне, приходилось бурить скважины вручную. Такой метод давал большУю погрешность в измерениях и занимал много времени. Сейчас, с приобретением прибора «ОКО-2», исследовать береговую линию станет проще — техника «просвечивает» землю. Самое главное, считают инженеры — Кругобайкальская железная дорога станет безопаснее для поездов.