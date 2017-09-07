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11:47 (мск), источник: Восток Медиа

Голубой вертолёт переполошил жителей Хабаровска

Оказалось, что маршрут и высота были согласованы с местной аэронавигацией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители дальневосточной столицы заметили над городом вертолёт, который совершил несколько кругов на непривычно низкой высоте. Некоторые горожане решили, что это незаконно, но в аэронавигации сообщили, что полёт был согласован со всеми инстанциями.

Читателю РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» удалось запечатлеть воздушное судно на видео. Можно заметить, что вертолёт находится достаточно низко над землёй. Редакция обратилась за информацией в «Аэронавигацию Дальнего Востока», чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, что о полёте были предупреждены все службы, а само судно находилось на высоте больше 100 метров.

«Ничего экстренного не случилось. В авиационные службы и органы местного самоуправления поступила заявка на полёт, от аэронавигации было выдано разрешение по тем условиям, которые были указаны в ней. От администрации города также было выдано разрешение. Высота полёта составляла более 100 метров, что соответствует всем требованиям», — рассказала корреспонденту агентства специалист по связям с общественностью «Аэронавигации Дальнего Востока» Евгения Андриенко.

О том, был ли это частный вертолёт или он принадлежал одной из местных авиакомпаний, в аэронавигации не сообщили.

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