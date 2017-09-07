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12:04 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарский депутат пока искал собаку нашел рецидивиста в розыске

За полторы недели поисков Аркадий Лазарев нашел несколько чужих собак, а также помог полицейским.

Источник: Reuters

В Самаре благополучно завершились поиски Босса — самца хаски, который пропал около двух недель назад. Сегодня об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» его хозяин — руководитель общественной организации «Дорога 63», помощник депутата Госдумы РФ и депутат Самарского района Аркадий Лазарев:

«Друзья! Я вам всем безмерно благодарен, с вашего репоста откликнулись люди и помогли найти собаку. Те, кто забрал, были уверены, что хозяин ее бросил, и она на самовыгуле, а значит искать никто не будет и не найдёт. Теперь Босс дома».

Когда пес пропал, депутат развернул большую поисковую кампанию. За полторы недели поисков депутат нашел несколько чужих собак и вернул их владельцам, а также помог полицейским поймать преступника в розыске.

«Нам помогали две поисковые собаки, обе пришли на один адрес, на котором полицейские обнаружили рецидивиста, который находился в розыске», — рассказал Лазарев.

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