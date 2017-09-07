Центр поискового движения появится в Хабаровске

Городской центр поисковиков появится в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До этого момента в городе существовал лишь небольшой клуб, в котором были заняты школьники. Они проводили работу в музеях и архивах, составляли биографии ветеранов.

— На данный момент мы разрабатываем положение о создании отряда. Может, он будет создан на базе Центра патриотического воспитания. Планируем также вести переговоры с вузами, чтобы на их территориях создавались небольшие поисковые центры. Работать планируем не только по военной археологии, есть мысли подготовить кадры и передать их в помощь археологическому музею, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный специалист МАУ «Центр патриотического воспитания» Никита Кобзев.

Деятельность по развитию поиского движения началась со «Школы поисковика», которая прошла в крае в конце августа. В течение пяти дней под селом Марусино базировались 27 человек, которые изучили теорию поисковой работы, научились работать с основными приборами, а также восстановили памятник партизанам, которых разбил в 1919 году японский карательный отряд.