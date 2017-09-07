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11:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Центр поискового движения появится в Хабаровске

Его участники займутся поиском военных артефактов.

Городской центр поисковиков появится в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До этого момента в городе существовал лишь небольшой клуб, в котором были заняты школьники. Они проводили работу в музеях и архивах, составляли биографии ветеранов.

 — На данный момент мы разрабатываем положение о создании отряда. Может, он будет создан на базе Центра патриотического воспитания. Планируем также вести переговоры с вузами, чтобы на их территориях создавались небольшие поисковые центры. Работать планируем не только по военной археологии, есть мысли подготовить кадры и передать их в помощь археологическому музею, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный специалист МАУ «Центр патриотического воспитания» Никита Кобзев.

Деятельность по развитию поиского движения началась со «Школы поисковика», которая прошла в крае в конце августа. В течение пяти дней под селом Марусино базировались 27 человек, которые изучили теорию поисковой работы, научились работать с основными приборами, а также восстановили памятник партизанам, которых разбил в 1919 году японский карательный отряд.

 — Провести мероприятие нам позволил грант на 300 тыс рублей. Мы закупили приборы, палатки, столовое оборудование. Обеспечили бесплатное питание, проживание и проезд всем участникам школы. После выезда сформировался основной костяк из 20 человек, которые продолжат заниматься данной деятельностью. В конце сентября мы поедем в соседний регион, чтобы выяснить место гибели 5-го отряда Поволжской бригады, — поделился планами Никита Кобзев.

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