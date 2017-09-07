Лукашенко: проведение в Беларуси Евроигр должно еще больше консолидировать нацию
«Созданы оргкомитет во главе с
«Созданы оргкомитет во главе с
7 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Проведение в Беларуси Европейских игр должно еще больше консолидировать нацию. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.
«Созданы оргкомитет во главе с
Президент напомнил, что Беларусь почти год назад получила почетное право принять в 2019 году этот спортивный старт. Это было предложение международной спортивной общественности, которая высоко оценила заслуги страны в развитии спорта, а также проведение в республике соревнований и иных международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по хоккею 2014 года, который признан лучшим за свою историю. «Уже много лет в Беларуси создается современная инфраструктура, и не только спортивная. К нам с удовольствием приезжают гости со всех уголков мира. Большое значение при этом имеет существующая в нашей стране атмосфера стабильности, толерантности и, самое главное, безопасности. Все это также было учтено», — заметил глава государства.
Беларусь внимательно изучила предложения Европейского олимпийского комитета, спрогнозированы предстоящие расходы. «Как уверяло правительство, они будут относительно небольшими — 35−40 млн евро. Мы решили, что готовы подставить плечо европейской олимпийской семье и провести данное мероприятие. Со стороны Европейского олимпийского комитета нам было обещано всякое содействие в решении всех вопросов, а также ресурсная и финансовая помощь. При этом не надо представлять, что мы сделали некое одолжение европейской спортивной семье. Это прежде всего для нас благо, что Европейский олимпийский комитет предоставил нам право проведения такого мероприятия», — заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги уже сделанного, обсудить проблемы и наметить задачи.