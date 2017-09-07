Лукашенко: проведение в Беларуси Евроигр должно еще больше консолидировать нацию

Источник: БЕЛТА

7 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Проведение в Беларуси Европейских игр должно еще больше консолидировать нацию. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Созданы оргкомитет во главе с премьер-министром, подкомитеты по всем направлениям и Дирекция Европейских игр. К нам уже приезжают различные группы экспертов, консультанты для обсуждения всех деталей, связанных с подготовкой Евроигр. Правительство меня регулярно информирует, что работа ведется и мы движемся в правильном направлении. Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной — страна Играми еще не живет. Оставляет желать лучшего освещение хода подготовки Европейских игр. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет работа. Ведь Европейские игры — важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс нашему обществу, еще больше консолидировать нацию», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Беларусь почти год назад получила почетное право принять в 2019 году этот спортивный старт. Это было предложение международной спортивной общественности, которая высоко оценила заслуги страны в развитии спорта, а также проведение в республике соревнований и иных международных мероприятий, в том числе чемпионата мира по хоккею 2014 года, который признан лучшим за свою историю. «Уже много лет в Беларуси создается современная инфраструктура, и не только спортивная. К нам с удовольствием приезжают гости со всех уголков мира. Большое значение при этом имеет существующая в нашей стране атмосфера стабильности, толерантности и, самое главное, безопасности. Все это также было учтено», — заметил глава государства.