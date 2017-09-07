Газетами XIX века обклеены стены дома в Красноярске

Все 10 зданий XIX века выкуплены инвесторами под собственные нужды с условием сохранения их первоначального облика. Сегодня при работах в доме по Карла Маркса, 38 обнаружилась любопытная деталь. Под слоем обоев стены оказались покрыты старинными газетами. Многие в очень неплохой сохранности. Кстати, именно в этом здании, в 1907 — мае 1913 г. работал первый председатель Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов Яков Фёдорович Дубровинский.