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11:57 (мск), источник: VLADNEWS

В пятницу Владивосток накроет дождь

Очередной циклон заденет Приморский край.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 100% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 7 сентября, в Приморском крае солнечно. Ветер слабый до умеренного. Воздух прогрелся до +20…+30 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается, столбик термометра поднимется до +24…+27 °C.

Завтра синоптическая ситуация в Приморье изменится. С Северного Китая на Хабаровский край будет смещаться очередной циклон, а его фронтальный раздел пройдёт над Приморьем. Фронтальная облачность прикроет западную половину края уже ночью, утром на западе начнётся небольшой дождь, а днём осадки распространятся на остальные районы. Минимальные температуры будут в пределах +13…+18 °C, на востоке, воздух выхолодится до +5…+10 °C. Максимальные температуры +20…+28 °C.

Во Владивостоке в пятницу, 8 сентября, переменная облачность, большую часть суток без осадков, лишь во второй половине дня возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха +17…+19 °C, максимальная +23…+25 °C.

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