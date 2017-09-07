Состояние выживших в ДТП на Смоленщине белорусов — средней тяжести
Двое выживших в ДТП в Смоленской области белорусов сейчас находятся в больнице Гагаринского района.
Двое выживших в ДТП в Смоленской области белорусов сейчас находятся в больнице Гагаринского района.
МИНСК, 7 сен — Sputnik. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП в Смоленской области, направлялся из Гомельской области в Москву, рассказали Sputnik в отделении Посольства Беларуси в России в Смоленске.
«Микроавтобус с номерными знаками гомельского региона выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Пять человек — граждан Беларуси — погибли. Еще двое доставлены в больницу, их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести», — рассказали в отделении белорусского посольства.
Сотрудники диппредставительства также сообщили, что в настоящее время они находятся в тесном контакте с представителями МЧС, МВД и медиками. Они уже связались с районными отделениями милиции в Гомельской области, где проживали погибшие, чтобы те проинформировали родственников.
В дипмиссии уточнили, что микроавтобус Mercedes не был маршрутным, он направлялся из одного из районов Гомельской области в Москву.