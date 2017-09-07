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13:14 (мск), источник: Sputnik.by

Состояние выживших в ДТП на Смоленщине белорусов — средней тяжести

Двое выживших в ДТП в Смоленской области белорусов сейчас находятся в больнице Гагаринского района.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП в Смоленской области, направлялся из Гомельской области в Москву, рассказали Sputnik в отделении Посольства Беларуси в России в Смоленске.

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Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и большегруза MAN произошло около полуночи четверга на трассе М1 в Гагаринском районе. В результате пять граждан Беларуси погибли, еще двое — пассажир и водитель Mercedes, с травмами были доставлены в Гагаринскую ЦРБ.

«Микроавтобус с номерными знаками гомельского региона выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Пять человек — граждан Беларуси — погибли. Еще двое доставлены в больницу, их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести», — рассказали в отделении белорусского посольства.

Сотрудники диппредставительства также сообщили, что в настоящее время они находятся в тесном контакте с представителями МЧС, МВД и медиками. Они уже связались с районными отделениями милиции в Гомельской области, где проживали погибшие, чтобы те проинформировали родственников.

В дипмиссии уточнили, что микроавтобус Mercedes не был маршрутным, он направлялся из одного из районов Гомельской области в Москву.

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