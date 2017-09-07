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11:52 (мск), источник: Вести.Ru

Журналистка «пересадила» Папу Римского в Бэтмобиль

Тележурналистка Касталия Паскуаль, рассказывая в прямом эфире о приезде Папы Римского Франциска в Колумбию, допустила забавную оговорку, назвав перевозящее понтифика транспортное средство «Бэтмобилем» вместо традиционного «папамобиля».

Рассказывая 4 сентября о том, как тысячи колумбийцев вышли на улицы, чтобы посмотреть на колонну автомобилей с Папой, Паскуаль, которая вела репортаж для панамского телеканала, заявила слушателям: «Они приехали в город, чтобы увидеть проезд Папы на Бэтмобиле».

Бэтмобиль представляет собой транспортное средство, на котором ездит супергерой Бэтмен, персонаж комиксов издательства DC Comics и целой серии кинофильмов.

Сразу после этого журналистка, осознав свою ошибку, поправилась и назвала транспортное средство уже правильно, сообщает Daily Mail.

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Паскуаль нашла в себе силы пошутить над собой, рассказав о случившемся в своем «Твиттере» и объяснив оговорку холодной погодой.

Пользователи Сети отреагировали на происшедшее целой порцией шуток и мемов.

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