Журналистка «пересадила» Папу Римского в Бэтмобиль

Рассказывая 4 сентября о том, как тысячи колумбийцев вышли на улицы, чтобы посмотреть на колонну автомобилей с Папой, Паскуаль, которая вела репортаж для панамского телеканала, заявила слушателям: «Они приехали в город, чтобы увидеть проезд Папы на Бэтмобиле».

Бэтмобиль представляет собой транспортное средство, на котором ездит супергерой Бэтмен, персонаж комиксов издательства DC Comics и целой серии кинофильмов.

Сразу после этого журналистка, осознав свою ошибку, поправилась и назвала транспортное средство уже правильно, сообщает Daily Mail.

Паскуаль нашла в себе силы пошутить над собой, рассказав о случившемся в своем «Твиттере» и объяснив оговорку холодной погодой.