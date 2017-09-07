Крепкие парни применили силу, чтобы разогнать митинг против точечной застройки под Иркутском

Пенсионеры пытаются препятствовать точечной застройке. По их словам, территорию рядом с их домом огородили забором, начинается возведение многоэтажного дома. На этих кадрах видно, как женщины перекрыли дорогу экскаватору. Договориться с демонстрантами попытался представитель застройщика, но понял, что слова бесполезны. Вскоре на место приехали молодые люди спортивного вида и вот так — буквально на руках — отнесли протестующих в сторону.