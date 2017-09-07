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11:59 (мск), источник: Вести Иркутск

Крепкие парни применили силу, чтобы разогнать митинг против точечной застройки под Иркутском

Качки против бабушек. В микрорайоне Молодёжном крепкие парни применили силу, чтобы разогнать митинг против строительства.

Источник: Вести Иркутск

Пенсионеры пытаются препятствовать точечной застройке. По их словам, территорию рядом с их домом огородили забором, начинается возведение многоэтажного дома. На этих кадрах видно, как женщины перекрыли дорогу экскаватору. Договориться с демонстрантами попытался представитель застройщика, но понял, что слова бесполезны. Вскоре на место приехали молодые люди спортивного вида и вот так — буквально на руках — отнесли протестующих в сторону.

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