На калининградских домах начали устанавливать таблички на английском языке

Источник: Клопс.ru

В Калининграде начали устанавливать на домах адресные таблички на английском языке. Об этом в четверг, 7 сентября, во время рабочего выезда рассказал глава Калининграда Александр Ярошук.

Таблички дублируют надписи на русском языке и устанавливаются на протокольных маршрутах. Первый подобный указатель появился на ул. Озерова.