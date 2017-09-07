На калининградских домах начали устанавливать таблички на английском языке
Англоязычные указатели появятся на 23 улицах города.
Англоязычные указатели появятся на 23 улицах города.
В Калининграде начали устанавливать на домах адресные таблички на английском языке. Об этом в четверг, 7 сентября, во время рабочего выезда рассказал глава Калининграда Александр Ярошук.
Таблички дублируют надписи на русском языке и устанавливаются на протокольных маршрутах. Первый подобный указатель появился на ул. Озерова.
Таблички на английском языке появятся на 23 улицах Калининграда. Власти города предупредили управляющие компании об ответственности за отсутствие указателей.