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12:05 (мск), источник: Клопс.ru

На калининградских домах начали устанавливать таблички на английском языке

Англоязычные указатели появятся на 23 улицах города.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде начали устанавливать на домах адресные таблички на английском языке. Об этом в четверг, 7 сентября, во время рабочего выезда рассказал глава Калининграда Александр Ярошук.

Таблички дублируют надписи на русском языке и устанавливаются на протокольных маршрутах. Первый подобный указатель появился на ул. Озерова.

Таблички на английском языке появятся на 23 улицах Калининграда. Власти города предупредили управляющие компании об ответственности за отсутствие указателей.

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