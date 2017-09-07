Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов
Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года, сообщает
Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года, сообщает
Возглавила список Тамбовская область, далее регионы расположились в следующем порядке: Республика Алтай и Алтайский край,
Экологический рейтинг регионов «Зеленого патруля» составляется с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает состояние экологии в регионах России за отчетный период.