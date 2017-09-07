Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов

Источник: РИА Новости

Возглавила список Тамбовская область, далее регионы расположились в следующем порядке: Республика Алтай и Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская Республика. Последнее место в списке заняла Свердловская область. На нижних строчках также оказались Челябинская, Московская, Иркутская и Брянская области.

При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха, воды, сбросы и выбросы в регионе, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.