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12:05 (мск), источник: РИА Новости

Санкт-Петербург вошел в пятерку лидеров экологического рейтинга регионов

Общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам лета 2017 года, сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА Новости

Возглавила список Тамбовская область, далее регионы расположились в следующем порядке: Республика Алтай и Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашская Республика. Последнее место в списке заняла Свердловская область. На нижних строчках также оказались Челябинская, Московская, Иркутская и Брянская области.

При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха, воды, сбросы и выбросы в регионе, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Экологический рейтинг регионов «Зеленого патруля» составляется с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает состояние экологии в регионах России за отчетный период.

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