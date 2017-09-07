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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Москва лидирует среди российских городов по качеству образования

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Московское образование за последние годы претерпело ряд преобразований и стало безусловным лидером в стране по своему качеству, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая форум «Город образования» на ВДНХ.

Источник: РИА "Новости"

Московский международный форум «Город образования» проходит с 7 по 9 сентября‬ в павильоне № 75 на территории ВДНХ. В рамках мероприятия более 150 российских и зарубежных компаний представят на форуме самые актуальные программы последнего времени, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования.

«Рад приветствовать на форуме наших коллег практически из всех регионов нашей страны. И рад приветствовать коллег почти из 40 стран мира. Нам очень ценен опыт каждого региона и каждой страны. Форум “Город образования”, который проходит в Москве, не случаен — в Москве почти два миллиона студентов и школьников, и город постоянно находится в поиске новых современных технологий образования», — сказал Собянин в приветственной речи.

Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений и сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Мэр поблагодарил коллег из агентства PISA, проводивших международное исследование качества образования в Москве. По данным этого исследования, качество читательской и математической грамотности в Москве находится на шестом месте в мире среди лучших образовательных систем. Мэр города поздравил школы и учеников с таким успехом.

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По его словам, город продолжает искать новые пути развития обучения, делая его более адаптированным к условиям современной жизни. Мэр заметил, что при помощи высших учебных заведений Москвы, высокотехнологичных компаний и музеев в городе создаются новые классы — инженерные, педагогические, научные и кадетские.

«Школа активно двигается вперёд навстречу городу и жизни», — добавил градоначальник и поздравил его жителей и гостей с наступающим юбилеем столицы.

Всего в рамках деловой программы форума пройдут 80 мероприятий с участием 250 спикеров из 70 регионов РФ и из 40 стран мира. На форуме «Город образования» представлены 80 экспонентов высокотехнологичных компаний, работающих в образовательной сфере, а также экспозиции, посвященные Московской электронной школе и предпрофессиональному образованию.

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