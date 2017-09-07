Богиня войны родилась в Новосибирске

Наибольшее количество зарегистрированных актов о рождении пришлось в летний период на семьи, где появился первый ребенок (40%). 37% от общего количества семей родили второго ребенка, 15% — третьего, 4% — четвертого и 3% — пятого и последующих детей. В Коченевском районе в августе родилась тройня, также был зафиксирован 101 случай рождения двойняшек, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Самыми популярными именами стали Александр, Артем, Максим, Андрей, Виктория, Дарья, Анастасия, Анна. В числе редких имен — Добрыня, Серафим, Леон, Эвальд, Светозара, Аксинья, Илирия и Афина (греческая богиня организованной войны, военной стратегии и мудрости).

Примечательно, что рождаемость в июне-августе превысила смертность. «Тенденция доминирования рождаемости над смертностью сохраняется на протяжении двух последних летних месяцев — актов о рождении зарегистрировано на 410 больше, чем актовых записей о смерти. По итогам лета мальчиков традиционно родилось больше — 4740, девочек — 4557», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.