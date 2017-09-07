В Казани движение транспорта по ул. Г. Камала и ул. Н. Столбова ограничено до 20 сентября

(Город Казань KZN.RU, 7 сентября). В Казани на период до 20 сентября ограничено движение транспортных средств по проезжим частям ул. Г. Камала (на участке от ул. Московская до ул. Г. Тукая) и ул. Н. Столбова (на участке от дома № 3 до ул. Парижской Коммуны).