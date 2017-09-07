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12:02 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани движение транспорта по ул. Г. Камала и ул. Н. Столбова ограничено до 20 сентября

Это связано с ремонтом автомобильных дорог.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 сентября). В Казани на период до 20 сентября ограничено движение транспортных средств по проезжим частям ул. Г. Камала (на участке от ул. Московская до ул. Г. Тукая) и ул. Н. Столбова (на участке от дома № 3 до ул. Парижской Коммуны).

Ограничение движения связано с проведением работ по ремонту проезжих частей автомобильных дорог. Закрытие будет производиться поэтапно. Соответствующее распоряжение заместителя руководителя Исполнительного комитета города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

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В Казани движение транспорта по ул.Г.Камала и ул.Н.Столбова ограничено до 20 сентября
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