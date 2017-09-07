Украина может закрыть один из КПП на границе с Крымом
Речь идет о пункте «Чаплинка».
Речь идет о пункте «Чаплинка».
Украине необходимо сократить число пунктов пропуска на границе с Крымом с трех до двух. С такой инициативой выступил так называемый «постоянный представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин.
По его словам, закрыть следует КПП «Чаплинка», «исходя из национальной безопасности».
— Зачем нам содержать два пункта пропуска — Каланчак и Чаплинка — на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска, — цитируют Бориса Бабина «Украинские новости».
Напомним, украинская сторона не признает присоединение Крыма к России, поэтому так называемое «представительство президента Украины в АРК» находится в Херсоне. На границе с Крымом со стороны Украины сейчас действует три пункта пропуска — «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка». На российской стороне они называются «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп» соответственно.