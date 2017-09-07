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12:01 (мск), источник: АиФ Калининград

Начинается благоустройство территорий возле «Стадиона Калининград» к ЧМ

Приобретает законечный вид и Парадная набережная.

Правительство региона заявило о начале благоустройства вокруг строящихся дорожных путей к «Стадиона Калининград».

После прокладки инженерных сетей подрядчики приступили к активному строительству второго этапа Солнечного бульвара. На отдельных участках дорожное полотно готово к асфальтированию. На острове также смонтированы опоры Восточной эстакады, заканчиваются работы по сооружению подпорных стен. Уже можно начинать к локальному благоустройству и озеленению территории — бортовой камень и плодородный слой грунта подрядчик уже завозит.

Приобретает законченный вид и Парадная набережная: прогулочная зона замощена плиткой, установлено освещение, проведено озеленение. До конца завершить работы нужно до конца года. Предполагается, что после открытия Высокого моста горожане смогут дойти по Парадной набережной из Рыбной деревни до стадиона.

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