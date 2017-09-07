Начинается благоустройство территорий возле «Стадиона Калининград» к ЧМ

Правительство региона заявило о начале благоустройства вокруг строящихся дорожных путей к «Стадиона Калининград».

После прокладки инженерных сетей подрядчики приступили к активному строительству второго этапа Солнечного бульвара. На отдельных участках дорожное полотно готово к асфальтированию. На острове также смонтированы опоры Восточной эстакады, заканчиваются работы по сооружению подпорных стен. Уже можно начинать к локальному благоустройству и озеленению территории — бортовой камень и плодородный слой грунта подрядчик уже завозит.