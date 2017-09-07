В Кишиневе разыскивается таксист уехавший с телефоном и деньгами клиента

Как сообщает 30-летний пострадавший, он вызвал такси и доехал на нем до Северного автовокзала. Попросив водителя дождаться его и оставив в залог телефон и 1 тысячу леев, мужчина ушел. Но вернувшись, он обнаружил, что таксист уехал вместе с его имуществом.