В Кишиневе разыскивается таксист уехавший с телефоном и деньгами клиента
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста, который скрылся в неизвестном направлении, вместе с имуществом клиента.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста, который скрылся в неизвестном направлении, вместе с имуществом клиента.
Как сообщает 30-летний пострадавший, он вызвал такси и доехал на нем до Северного автовокзала. Попросив водителя дождаться его и оставив в залог телефон и 1 тысячу леев, мужчина ушел. Но вернувшись, он обнаружил, что таксист уехал вместе с его имуществом.
Полиция призывает всех, кто узнал водителя, сообщить по телефонам: 0 607 33 605 / 0 691 50 993. Конфиденциальность гарантируется.