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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе

К своей свадьбе житель канадского города Монреаль Уго Корнелье (Hugo Cornellier) смонтировал видео из селфи, которые он делал каждый день в течение девяти лет. Ролик был опубликован на YouTube.

Канадец начал снимать себя в феврале 2008 года, когда ему было 12 лет. Последняя фотография была сделана на его свадьбе в августе 2017 года. Это единственный кадр, на котором Корнелье улыбается.

За девять лет у мужчины накопилось более 2,5 тысячи фотографий. Смонтированное из них видео продолжительностью две с половиной минуты посмотрели более 600 тысяч раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два года назад Корнелье опубликовал промежуточную версию видео и пообещал продолжить снимать автопортреты.

В 2015 году сообщалось, что американский художник Джей Кей Келлер (JK Keller) ежедневно фотографировал себя на протяжении 16 лет.

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