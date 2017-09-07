Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе

Канадец начал снимать себя в феврале 2008 года, когда ему было 12 лет. Последняя фотография была сделана на его свадьбе в августе 2017 года. Это единственный кадр, на котором Корнелье улыбается.

За девять лет у мужчины накопилось более 2,5 тысячи фотографий. Смонтированное из них видео продолжительностью две с половиной минуты посмотрели более 600 тысяч раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/65nfbW-27ps?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Два года назад Корнелье опубликовал промежуточную версию видео и пообещал продолжить снимать автопортреты.