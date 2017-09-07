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12:46 (мск), источник: Новый Калининград

Власти города: за 5 лет в Калининграде стало на 10 тысяч детей больше

За 5 лет в Калининграде прибавилось 10 тысяч дошкольников.

Источник: РИА "Новости"

За пять лет миграционный прирост детского населения в Калининграде составил почти 10 тысяч человек. Об этом в четверг во время заседания комиссии по социальной политики горсовета сообщила глава комитета образования Татьяна Петухова.

«Если на первое января 2013 года в Калининграде было зарегистрировано 73 165 детей в возрасте до 18 лет, то на первое января этого года — 82 999 жителей в возрасте до 18 лет. Миграционный прирост большой. Это происходит за счет приезжих из других районов области, других регионов страны. Люди приезжают с детьми, по 2−3 ребенка. Каждый год прирост учащихся — 2,5 тысячи», — отметила Татьяна Петухова.

По ее словам, численность детей в детских садах за 5 лет также выросла на 10 тысяч человек. Ожидают распределения мест в детских садах 222 ребенка.

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