Власти города: за 5 лет в Калининграде стало на 10 тысяч детей больше
За 5 лет в Калининграде прибавилось 10 тысяч дошкольников.
За 5 лет в Калининграде прибавилось 10 тысяч дошкольников.
За пять лет миграционный прирост детского населения в Калининграде составил почти 10 тысяч человек. Об этом в четверг во время заседания комиссии по социальной политики горсовета сообщила глава комитета образования Татьяна Петухова.
«Если на первое января 2013 года в Калининграде было зарегистрировано 73 165 детей в возрасте до 18 лет, то на первое января этого года — 82 999 жителей в возрасте до 18 лет. Миграционный прирост большой. Это происходит за счет приезжих из других районов области, других регионов страны. Люди приезжают с детьми, по 2−3 ребенка. Каждый год прирост учащихся — 2,5 тысячи», — отметила Татьяна Петухова.
По ее словам, численность детей в детских садах за 5 лет также выросла на 10 тысяч человек. Ожидают распределения мест в детских садах 222 ребенка.