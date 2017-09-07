Более 400 спасателей обеспечат пожарную безопасность в День города Москвы

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 400 сотрудников столичного главка МЧС обеспечат пожарную безопасность во время празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по Москве.

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«Пожарную безопасность мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будут обеспечивать 400 сотрудников столичного МЧС и 28 единиц пожарно-спасательной техники. В период проведения фейерверочных показов пожарную безопасность обеспечат более 15 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 130 человек личного состава Главного управления МЧС России по Москве», — сообщили в пресс-службе.

На объектах и площадках, где пройдет празднование Дня города, столичные спасатели провели 169 инструктажей по безопасности и 120 тренировок по эвакуации в случае ЧС. На водных объектах Москвы организовано усиленное патрулирование.