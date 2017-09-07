Путешественник из Самары за 43 дня дошел пешком до Москвы

Сегодня ночью, 7 сентября, молодой человек добрался до Москвы. Чтобы преодолеть расстояние в 1082 км ему потребовалось 43 дня. Об этом Антон сообщил в своей группе в «ВКонтакте», где он каждый день выкладывал фотоотчет и впечатления о своем путешествии.

Ранее в интервью порталу ProGorodSamara.ru Антон рассказал, что на такой рискованный поход его сподвигла шуточная идея двухлетней давности, к реализации которой его привели желания попробовать что-то новое и испытать себя. За время своего путешествия он посетил несколько крупных и не очень городов, к примеру, Нижний Новгород, Гороховец, Владимир, Лакинск, Демидово. Сейчас Андрей отдыхает у своего московского друга. В обратный путь он пока не собирается, по крайней мере, пешком.