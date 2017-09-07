Путешественник из Самары за 43 дня дошел пешком до Москвы
Самарец Антон Суровов, который этим летом решил устроить пеший марафон до столицы, благополучно завершил свое путешествие.
Самарец Антон Суровов, который этим летом решил устроить пеший марафон до столицы, благополучно завершил свое путешествие.
Сегодня ночью, 7 сентября, молодой человек добрался до Москвы. Чтобы преодолеть расстояние в 1082 км ему потребовалось 43 дня. Об этом Антон сообщил в своей группе в «ВКонтакте», где он каждый день выкладывал фотоотчет и впечатления о своем путешествии.
Ранее в интервью порталу ProGorodSamara.ru Антон рассказал, что на такой рискованный поход его сподвигла шуточная идея двухлетней давности, к реализации которой его привели желания попробовать