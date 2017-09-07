Расписание электрички № 6328 Черемхово — Большой Луг изменится с 8 сентября
Расписание пригородного поезда сообщением Черемхово — Большой Луг изменится с 8 сентября.
Расписание пригородного поезда сообщением Черемхово — Большой Луг изменится с 8 сентября.
С 8 сентября 2017 года отменяется остановка пригородного поезда № 6328 сообщением Черемхово — Большой Луг на остановочном пункте Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45,
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».