Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Девушка, ставшая женой заядлого холостяка князя Монако (фото)
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Ученые о мощной вспышке на Солнце: могут произойти магнитные бури
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Седокова показала располневшее тело в алом купальнике - СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Акупунктура для собак и кошек
13:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

«Кросс нации» пробегут в Иркутской области 16 сентября

Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017» пройдёт в Иркутской области 16 сентября 2017 года.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, ожидается, что участие в нем примут более 6 тыс. человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.

«“Кросс Нации” — это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к “Кроссу Нации” и выйти на старт. Предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно “Кросс Нации” проходит в поселке Усть-Ордынский», — сказал Илья Резник.

На «Кроссе Нации — 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 км, забег для детей на 1000 м и VIP-забег. В Иркутске старт массового забега на 4 км состоится в 13.00 часов от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина — ул. Чкалова — ул. 5-ая Армии — ул. К. Маркса — бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). Старт детского забега начнется в 13.30, он пройдёт по аллеям набережной реки Ангара.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 8.00 до 17.00 часов по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33−64−79.

На месте старта 16 сентября можно зарегистрироваться с 9.30 до 12.30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.

Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручат кубки Минспорта России. Специально для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа и конкурсы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь