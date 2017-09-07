«Кросс нации» пробегут в Иркутской области 16 сентября

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Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, ожидается, что участие в нем примут более 6 тыс. человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.

«“Кросс Нации” — это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к “Кроссу Нации” и выйти на старт. Предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно “Кросс Нации” проходит в поселке Усть-Ордынский», — сказал Илья Резник.

На «Кроссе Нации — 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 км, забег для детей на 1000 м и VIP-забег. В Иркутске старт массового забега на 4 км состоится в 13.00 часов от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина — ул. Чкалова — ул. 5-ая Армии — ул. К. Маркса — бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). Старт детского забега начнется в 13.30, он пройдёт по аллеям набережной реки Ангара.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 8.00 до 17.00 часов по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33−64−79.

На месте старта 16 сентября можно зарегистрироваться с 9.30 до 12.30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.