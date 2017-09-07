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12:46 (мск), источник: Om1.ru

Омская прокуратура организовала проверку падающего столба на улице Богдана Хмельницкого

Спецслужбы примут меры, если выявят нарушения.

Источник: РИА "Новости"

По сообщениям СМИ, Прокуратура Омской области начала проверку безопасности дорожного движения на улице Богдана Хмельницкого.

Напомним, сегодня утром в местных СМИ начала появляться информация о том, что столб, на котором установлен уличный фонарь наклонен на электропровода, а асфальт у основания столба обрушен.

Пресс-служба Прокуратуры по Омской области:

 — В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, а также повреждения имущества прокуратура Омской области с привлечением сотрудников органов ГИБДД проведет соответствующую проверку.

В прокуратуре заверили, что если будут найдены нарушения закона, они примут меры прокурорского реагирования.

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