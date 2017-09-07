Омская прокуратура организовала проверку падающего столба на улице Богдана Хмельницкого
Спецслужбы примут меры, если выявят нарушения.
Спецслужбы примут меры, если выявят нарушения.
По сообщениям СМИ, Прокуратура Омской области начала проверку безопасности дорожного движения на улице Богдана Хмельницкого.
Напомним, сегодня утром в местных СМИ начала появляться информация о том, что столб, на котором установлен уличный фонарь наклонен на электропровода, а асфальт у основания столба обрушен.
— В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, а также повреждения имущества прокуратура Омской области с привлечением сотрудников органов ГИБДД проведет соответствующую проверку.
В прокуратуре заверили, что если будут найдены нарушения закона, они примут меры прокурорского реагирования.