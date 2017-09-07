В Петербурге ожидается резкое падение атмосферного давления

В четверг, 7 сентября, в Петербурге резко упадет атмосферное давление, предупреждает городской Гидрометцентр. Самочувствие метеочувствительных людей может ухудшится: они почувствуют слабость, головокружение и тошноту.

Согласно прогнозу синоптиков, уровень атмосферного давления опустится до 750 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в городе пройдут обильные осадки, а воздух прогреется только до 13 °C.