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12:54 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кейт не смогла проводить в школу принца Джорджа из-за токсикоза

Герцогиня Кембриджская, ожидающая появления третьего ребенка, из-за плохого самочувствия не смогла привести в школу своего старшего сына — принца Джорджа, у которого в четверг — первый школьный день. Джорджа в школу проводил его отец, принц Уильям.

Герцогиня Кембриджская, ожидающая появления третьего ребенка, из-за плохого самочувствия не смогла привести в школу своего старшего сына — принца Джорджа, у которого в четверг — первый школьный день.

Четырехлетнего принца Джорджа в школу проводил его отец — принц Уильям. Принц Джордж будет учиться в престижной частной школе Thomas’s Battersea на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тыс. фунтов стерлингов в год (около 23,5 тыс. долларов).

4 сентября стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка. О грядущем пополнении было решено объявить, не дожидаясь 12-недельного срока, из-за раннего токсикоза герцогини, который наблюдался у нее и во время двух предыдущих беременностей. Герцогиня Кембриджская из-за плохого самочувствия была вынуждена отменить свое участие в запланированных мероприятиях в Лондоне.

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, герцогиня Кембриджская по-прежнему чувствует себя не очень хорошо.

«К сожалению, герцогиня Кембриджская чувствует себя нехорошо, и она не сможет сопровождать принца Джорджа в школу. Герцог Кембриджский, как и планировалось, приведет сегодня утром принца Джорджа [в школу]», — говорится в заявлении Дворца.

Принц Джордж будет ходить в школу в форме — темно-синих шортах и темно-синем пиджаке, в красных гольфах и черных ботинках.

В числе выпускников школы Thomas’s Battersea — солистка группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч и британская топ-модель и актриса Кара Делевинь.

В справочнике британских школ The Good Schools Guide о школе, где будет учиться принц Джордж, говорится следующее: «Большая, оживленная, немного суматошная школа для родителей-космополитов, которые хотят, чтобы их дети получили лучшее образование в английской школе, какое только можно получить за деньги».

По словам бывшего директора Thomas’s Battersea Бена Томаса, это очень почетно для школы, что члены королевской семьи выбрали именно это учебное заведение для принца Джорджа.

Раньше принц Джордж ходил в детский сад при школе Westacre Montessori в Норфолке.

Переход принца Джорджа в лондонскую школу Thomas’s Battersea совпал с решением его родителей сделать своей главной резиденцией Кенсингтонский дворец, так как принцу Уильяму предстоит взять на себя больше королевских обязанностей.

Около школы Thomas’s Battersea утром находились один видеооператор и один фотограф, чтобы запечатлеть первый день принца Джорджа в школе. Ранее принц Уильям обратился к прессе с просьбой уважать право его сына на частную жизнь.

«Уильям намерен обеспечить своей семье максимально возможный уровень защиты частной жизни и вести по мере возможности “нормальную” жизнь, но сделать это будет чрезвычайно сложно», — говорит обозреватель по делам королевской семьи Ричард Фитц-Уильямс.

Первый день в школе самого принца Уильяма и его младшего брата — принца Гарри — прошел под прицелом объективов толпы фотографов. У их школы Wetherby School в Кенсингтоне тогда дежурило большое число фоторепортеров.

Принц Чарльз в свое время учился дома — уроки проходили в Букингемском дворце, где в одной из комнат установили школьную доску и парту. В возрасте восьми лет принца Чарльза отправили в школу Cheam Preparatory School в Беркшире.

Посещение школы для подрастающих членов королевской семьи — относительно новое явление для дома Виндзоров, отмечает корреспондент при королевском дворе Питер Хант. Королеву Елизавету в свое время учили дома из-за опасений, что в школе она будет подвержена «плохому влиянию».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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