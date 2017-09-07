Пермячка отсудила у горадминистрации 60 тысяч рублей за нечищеную дорогу

В декабре 2015 года она шла по тротуару на улице Плеханова. Около дома № 57 женщина поскользнулась на заледеневшем участке дороги и упала. В результате падения пермячка получила травму ноги. Её на скорой отвезли в травмпункт. Почти месяц женщина находилась на стационарном лечении, а затем до мая проходила лечение у травматолога.