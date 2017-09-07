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12:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермячка отсудила у горадминистрации 60 тысяч рублей за нечищеную дорогу

Из-за наледи на тротуаре женщина поскользнулась и получила травму.

Пермячка отсудила у горадминистрации 60 тысяч за нечищеную дорогу.

В декабре 2015 года она шла по тротуару на улице Плеханова. Около дома № 57 женщина поскользнулась на заледеневшем участке дороги и упала. В результате падения пермячка получила травму ноги. Её на скорой отвезли в травмпункт. Почти месяц женщина находилась на стационарном лечении, а затем до мая проходила лечение у травматолога.

Пермячка обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда. Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования. Пермский краевой суд оставил решение без изменений.

В итоге администрация города, в обязанности которой входит содержание и уборка участка улицы, где пострадала от падения женщина, должна будет компенсировать ей моральный вред в размере 60 тысяч рублей.

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