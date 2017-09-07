Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Девушка из бедной семьи, ставшая женой князя Монако (фото)
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Как сейчас живет Гуф и с кем встречается
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
10Акупунктура для собак и кошек
12:53 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае прогнозируют грозы и туман

По данным Пермского гидрометцентра, 7 и 8 сентября в регионе возможны неблагоприятные погодные условия.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 100% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Новости Перми

Местами на территории Пермского края прогнозируются небольшие и умеренные дожди, гроза, порывы ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает краевое МЧС России со ссылкой на прогноз Пермского гидрометцентра.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы», — призывают в ведомстве.

Отметим, что, согласно народным приметам, гром в сентябре — к долгой осени.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Амкар» и ЦСКА рассудит Сергей Иванов
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
СК просит арестовать ученика, устроившего стрельбу в школе
Киев раскритиковал ФРГ за предложение отменить санкции против РФ
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Мошенники атакуют пользователей MasterCard Пользователей пластиковых карт по всему миру предупреждают о новой волне мошенничества. Пока речь идет о картах платежной системы Mastercard
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь