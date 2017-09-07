В Пермском крае прогнозируют грозы и туман

Местами на территории Пермского края прогнозируются небольшие и умеренные дожди, гроза, порывы ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. Об этом сообщает краевое МЧС России со ссылкой на прогноз Пермского гидрометцентра.



«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы», — призывают в ведомстве.



Отметим, что, согласно народным приметам, гром в сентябре — к долгой осени.