Сбежавшего из ракетной части срочника из Башкирии искали две недели

20-летнего уроженца Башкирии Александра Смольникова, который сбежал из расположения ракетной части в Саратовской области, нашли. Молодой человек пропал 19 августа 2017 года из дивизии в ЗАТО Светлый, его искали военные и волонтеры.

Как сообщает «СарИнформ» со ссылкой на куратора поискового отряда «Лиза Алерт Саратов», солдата нашли на территории Саратовской области военные. Поиски сбежавшего продолжались две недели.