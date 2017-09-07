Сбежавшего из ракетной части срочника из Башкирии искали две недели
Солдата срочной службы обнаружили живым и здоровым.
Солдата срочной службы обнаружили живым и здоровым.
20-летнего уроженца Башкирии Александра Смольникова, который сбежал из расположения ракетной части в Саратовской области, нашли. Молодой человек пропал 19 августа 2017 года из дивизии в ЗАТО Светлый, его искали военные и волонтеры.
Как сообщает «СарИнформ» со ссылкой на куратора поискового отряда «Лиза Алерт Саратов», солдата нашли на территории Саратовской области военные. Поиски сбежавшего продолжались две недели.
О причинах побега, равно как и о том, что его может ожидать за подобный шаг, пока не сообщается.