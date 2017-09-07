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12:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Сбежавшего из ракетной части срочника из Башкирии искали две недели

Солдата срочной службы обнаружили живым и здоровым.

20-летнего уроженца Башкирии Александра Смольникова, который сбежал из расположения ракетной части в Саратовской области, нашли. Молодой человек пропал 19 августа 2017 года из дивизии в ЗАТО Светлый, его искали военные и волонтеры.

Как сообщает «СарИнформ» со ссылкой на куратора поискового отряда «Лиза Алерт Саратов», солдата нашли на территории Саратовской области военные. Поиски сбежавшего продолжались две недели.

О причинах побега, равно как и о том, что его может ожидать за подобный шаг, пока не сообщается.

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