Джордж Клуни признался в помощи беженцу из Ирака у себя дома

Источник: AP 2017

«Он ехал на автобусе в Мосул. Террористы убили двух водителей и сказали: “Мы застрелим всех, кто здесь хочет пойти в колледж”. Он выжил и оказался в Америке. Он прошел через все проверки», — рассказал Клуни.

Актер отметил, что он и его супруга Амалия поселили беженца в своем доме в штате Кентукки и предложили ему поддержку в получении образования.

Курд поступил в Чикагский университет.

Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В 2009 году журнал Time признал актера одним из 100 влиятельнейших людей мира.