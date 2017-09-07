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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Джордж Клуни признался в помощи беженцу из Ирака у себя дома

Голливудский актер Джордж Клуни признался, что поселил в своем доме курдского беженца из Ирака, сбежавшего от террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Слова артиста передает The Hollywood Reporter.

Источник: AP 2017

«Он ехал на автобусе в Мосул. Террористы убили двух водителей и сказали: “Мы застрелим всех, кто здесь хочет пойти в колледж”. Он выжил и оказался в Америке. Он прошел через все проверки», — рассказал Клуни.

Актер отметил, что он и его супруга Амалия поселили беженца в своем доме в штате Кентукки и предложили ему поддержку в получении образования.
Персона
Джордж Клуни

Курд поступил в Чикагский университет.

Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В 2009 году журнал Time признал актера одним из 100 влиятельнейших людей мира.

Летом 2014 года боевики ИГ захватили часть территорий Сирии и Ирака и провозгласили там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков.

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