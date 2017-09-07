В День города в Ростове изменится схема маршрутов транспорта
Вечером будет выделен дополнительный подвижной состав.
Вечером будет выделен дополнительный подвижной состав.
Во время проведения мероприятий в субботу, 16 сентября, связанных с празднованием 268-й годовщины
1. Маршруты № 3, 3А, 7, 67 по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.
2. Маршруты № 39, 70, 80 по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.
3. Маршруты № 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул.20-я Линия и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.
4. Троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме маршрута № 5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш.
5. Троллейбусы маршрутов № 2, 22 будут работать по укороченной схеме до пл. Свободы (от 35-й линии и Александровки соответственно).
6. Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена.
Для вывоза населения после проведения праздничных мероприятий будет выделен дополнительный подвижной состав:
АВТОБУСЫ.
1 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — мкр. Суворовский — 1 ед.
3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.
3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.
4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.
5 Сельмаш — Ц. Рынок — Сельмаш — 2 ед.
6 Ц. Рынок — Обл. больница — 2 ед.
7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.
9 Переезд — Ц. Рынок — Переезд — 2 ед.
16 ВОС — Ц. Рынок — ВОС — 2 ед.
22 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.
26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 1 ед.
34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.
42 Филиал часового завода «Витязь» — Ц. Рынок — 2 ед.
45 ул. Стартовая — Ц. Рынок — ул. Стартовая — 2 ед.
47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.
49 Стройгородок — Ц. Рынок — Стройгородок 2 ед.
51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.
54 Темерник — пос. Александровка — 4 ед.
58 Сельмаш — Ц. Рынок — Сельмаш — 3 ед.
65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.
67 Мкр. Левенцовский — пр. Сельмаш — 3 ед.
70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.
71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.
78 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 5 ед.
80 Александровка — Гл. ЖДВ — 2 ед.
83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.
90 Днепровский — Ц. Рынок — Днепровский — 3 ед.
99 Стройгородок — Ц. Рынок — Стройгородок — 5 ед.
Всего 69ед.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ.
2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед.
5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 2 ед.
Всего 3 ед.
ТРАМВАИ.
Ц. Рынок — Чукотская — 1 ед.
Всего 1 ед.