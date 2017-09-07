В День города в Ростове изменится схема маршрутов транспорта

Источник: РИА "Новости"

Во время проведения мероприятий в субботу, 16 сентября, связанных с празднованием 268-й годовщины Ростова-на-Дону, схема движения городского транспорта претерпит изменения. Как сообщает «Ростовский Городской Транспорт», с в этот день с 12 до 23 часов движение будет организовано:

1. Маршруты № 3, 3А, 7, 67 по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.

2. Маршруты № 39, 70, 80 по схеме: ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.

3. Маршруты № 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ по схеме: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул.20-я Линия и далее по маршрутам следования в обоих направлениях;.

4. Троллейбусы маршрута № 1 будут работать по схеме маршрута № 5: пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — Сельмаш.

5. Троллейбусы маршрутов № 2, 22 будут работать по укороченной схеме до пл. Свободы (от 35-й линии и Александровки соответственно).

6. Работа трамвайного маршрута № 1 будет приостановлена.

Для вывоза населения после проведения праздничных мероприятий будет выделен дополнительный подвижной состав:

АВТОБУСЫ.

1 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — мкр. Суворовский — 1 ед.

3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.

3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.

4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.

5 Сельмаш — Ц. Рынок — Сельмаш — 2 ед.

6 Ц. Рынок — Обл. больница — 2 ед.

7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.

9 Переезд — Ц. Рынок — Переезд — 2 ед.

16 ВОС — Ц. Рынок — ВОС — 2 ед.

22 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.

26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 1 ед.

34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.

42 Филиал часового завода «Витязь» — Ц. Рынок — 2 ед.

45 ул. Стартовая — Ц. Рынок — ул. Стартовая — 2 ед.

47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.

49 Стройгородок — Ц. Рынок — Стройгородок 2 ед.

51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.

54 Темерник — пос. Александровка — 4 ед.

58 Сельмаш — Ц. Рынок — Сельмаш — 3 ед.

65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.

67 Мкр. Левенцовский — пр. Сельмаш — 3 ед.

70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.

71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.

78 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 5 ед.

80 Александровка — Гл. ЖДВ — 2 ед.

83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.

90 Днепровский — Ц. Рынок — Днепровский — 3 ед.

99 Стройгородок — Ц. Рынок — Стройгородок — 5 ед.

Всего 69ед.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ.

2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед.

5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 2 ед.

Всего 3 ед.

ТРАМВАИ.

Ц. Рынок — Чукотская — 1 ед.