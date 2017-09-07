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13:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

СК разберется в судьбе аварийного дома в переулке Славы Воронежа

Силовики выяснят, почему чиновники включили жильё на расселение только в 2022 году.

В Воронеже следователи СУ СКР начали проверку ситуации с аварийным домом № 14 в переулке Славы. Поводом для неё стали сообщения СМИ после записи в блоге Ильи Варламова. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 7 сентября. Он разместил фото дома, который находится в ужасном состоянии — полы сгнили, стены и потолки в плесени и трещинах, пользоваться санузлом и кухней невозможно. При этом в план расселение аварийное жильё включили только на 2022 год.

— Следователи СКР будут выяснят все обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, насколько полно и своевременно должностными лицами были приняты меры по решению вопроса о переселении граждан из аварийного жилья. Следователи истребуют и изучат необходимую документацию, опросят жильцов и ответственных лиц, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Известный блогер Илья Варламов разместил пост о воронежском аварийном доме 5 сентября. «Если смотреть на некоторые места, становится жутко от того, как живут люди», написал блогер о ветхом доме.

По словам Варламова, «на местных жителей каждый день с потолка падают куски бетона, а отходы они вынуждены сливать не в канализацию, а прямо под деревянный пол, который местами проваливается». Блогер предположил, что здание может в любой момент сложиться как карточный домик. Дом находится в ужасном состоянии — полы сгнили, стены и потолки в плесени и трещинах. Как можно пользоваться санузлом и кухней, вообще сложно представить. Однако в таком доме по-прежнему живут собственники квартир.

Дом № 14 в переулке Славы включили его в муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда» в 2010 году, через три года здание признали аварийным. В 2015 году мэрия Воронежа приняла постановление о развитии ветхого квартала, ограниченного Московским проспектом, улицей 45-й стрелковой дивизии, улицей Славы и Ракетным переулком, а в 2017-м право на застройку выиграло ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие».

Срок расселения аварийного дома истекает 31 декабря 2022 года. Однако, вероятно, это произойдёт гораздо раньше: ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» уже начало строительство многоэтажек в квартале. И вряд ли компания будет растягивать застройку участка ещё на 5 и более лет.

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