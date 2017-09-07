На Южном Урале пройдет опрос о репродуктивных планах населения

В Челябинской области пройдет опрос населения о репродуктивных планах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Челябинскстата, специалисты будут опрашивать женщин в возрасте от 18 до 44 лет и мужчин — от 18 до 60 лет.

По методу случайной выборки интервьюеры зададут вопросы жительницам Сатки, Бакала, Златоуста, Озерска, Миасса, Троицка, Карталов, Южноуральска, Копейска, Каслей, Снежинска, Магнитогорска, Челябинска, сел Агаповка, Варна, Кременкуль, поселков Увельский, Новотагилка, Мирный (Красноармейский район) и деревни Большаково. Исследование пройдет путем обхода с 21 сентября по 5 октября 2017 года.

В Челябинске опрос будет проходить в пяти районах: Калининском, Курчатовском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском.

«Предоставленные данные будут носить конфиденциальный характер, результаты наблюдения использованы только в качестве обобщенной информации для дальнейшей разработки новых мер поддержки семьи, материнства и детства», — говорится в сообщении.

Интервьюеры при себе будут иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Их подлинность можно узнать по телефонам Челябинскстата: 8 (351) 256−68−86 , 265−37−77.