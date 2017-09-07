Возле Балаклавы создали ландшафтный заказник «Караньский»

Общая площадь составляет 567,7 га, включая акваторию Черного моря площадью 117,7 га. В заказник вошли мыс Кая-Баши, высота Горная, Караньское плато, Василева балка, гора Таврос.
«В целях защиты заказника устанавливается режим его особой охраны, представляющий систему ограничений и запретов… На территории запрещается строительство, реконструкция зданий и сооружений, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач, предоставление земельных участков под застройку. Запрещено промышленное рыболовство», — отметил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Самойлов.
Популярный пляж «Васили» выведен за пределы охраняемой территории, что позволит отдыхающим и дальше посещать его.
По словам Самойлова, создание заказника «Караньский» согласовано с Министерством обороны РФ.