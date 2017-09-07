Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- сми
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Водитель Улюкаева рассказал о содержимом корзинки от Сечина
Мост, на который потратили 1,2 млрд долларов (фото)
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка поразил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Абе — Путину: надо поставить точку в такой ненормальной ситуации
Ученые о вспышке на Солнце: в разы возрастут ДТП
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
14:41 (мск), источник: РИА Крым

Возле Балаклавы создали ландшафтный заказник «Караньский»

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости (Крым). В Севастополе на территории от Мраморной балки до Балаклавской бухты создан государственный природный ландшафтный заказник регионального значения «Караньский». Соответствующее постановление правительство города приняло на заседании в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Общая площадь составляет 567,7 га, включая акваторию Черного моря площадью 117,7 га. В заказник вошли мыс Кая-Баши, высота Горная, Караньское плато, Василева балка, гора Таврос.

«В целях защиты заказника устанавливается режим его особой охраны, представляющий систему ограничений и запретов… На территории запрещается строительство, реконструкция зданий и сооружений, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач, предоставление земельных участков под застройку. Запрещено промышленное рыболовство», — отметил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Самойлов.

Популярный пляж «Васили» выведен за пределы охраняемой территории, что позволит отдыхающим и дальше посещать его.

По словам Самойлова, создание заказника «Караньский» согласовано с Министерством обороны РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
Напавший на учительницу в Ивантеевке школьник попросил прощения
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Курс доллара упал ниже 57 рублей
Госдума рассмотрит законопроект о лишении водительских прав за содержание в крови 0,3 промилле алкоголя
Ученые предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце
Спорт
Квалификация ЧМ: Англия стала ближе к России Сентябрьские отборочные игры определили еще пятерых финалистов ЧМ-2018
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Семенович и Домогаров закрутят роман в новом фильме Звезды снимаются вместе в очередном проекте Дмитрия Астрахана
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Алсу призналась, почему скрывает сына Певица рассказала о непростом характере маленького наследника.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь