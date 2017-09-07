Крым обеспечен водой до 2018 года — власти
7 сентября.
7 сентября.
«До нового года мы обеспечены водой без ограничений. (.. .) Сказать по запасам воды, что они достаточны на целый год — я имею в виду до следующего паводкового периода — однозначно нет, но для начала отопительного сезона, вхождения в
Сейчас в крымских водохранилищах порядка 142−145 млн кубометров воды. «По сравнению с прошлым годом это на 10 миллионов больше, но, к сожалению, сток неравномерно располагается по нашим водохранилищам: основной запас — южный берег Крыма и Симферополь, здесь проблем нет, мы перейдем через следующий год по тем запасам, которые есть; основной проблемой остается восточный регион Крыма. На сегодняшний день запасы составляют там порядка 8 млн кубических метров воды, но с учетом многолетних наблюдений, которые мы ведем с 1950-х годов, те осадки, которые мы ожидаем в
Украина, не признающая вхождения Крыма в состав России, перекрыла поступление на полуостров днепровской воды по
И. Вайль надеется, что в будущем ситуация изменится. «Лично я крест не ставил, думаю, что мозги заработают у людей, но сейчас застой», — сказал глава комитета.
Вместе с тем, он заявил, что власти Крыма не ведут с властями Украины переговоры о возобновлении подачи воды по каналу. «Переговоры — это не наш уровень, это межгосударственный уровень», — сказал И. Вайль.