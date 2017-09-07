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13:25 (мск), источник: Югополис

На Кубани госавтоинспекторы вновь начали использовать радары на дорогах

За 2 дня использования средств фиксации нарушений ПДД дорожные полицейские составили более 70 материалов о правонарушениях.

Источник: РИА "Новости"

Кубанским госавтоинспекторам вернули мобильные средства видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом «Югополису» сообщили источники в ГИБДД Краснодарского края.

При помощи радаров инспекторы ДПС не только измеряют скорость движения автомобилей, но и фиксируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу движения.

Главное отличие этих приборов от тех, которыми были оснащены дорожные полицейские более года назад, в том, что теперь из памяти радаров невозможно удалить информацию или внести в нее изменения.

В отношении нарушителей скоростного режима только за два дня использования приборов видеофиксации было составлено более 70 административных протоколов, в том числе по тем статьям, санкции которых предусматривают лишение права управления транспортным средством.

Возвращение радаров в ГИБДД называют необходимой мерой. Только за 8 месяцев текущего года в крае по вине водителей, нарушивших скоростной режим, произошло свыше 500 ДТП, погибли более 120 человек, свыше 700 — пострадали.

Напомним, с 10 июля 2016 года по указанию главы МВД Владимира Колокольцева до «особого распоряжения» было прекращено применение инспекторами ГИБДД мобильных комплексов, фиксирующих нарушения. Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались. При этом в распоряжении оговаривалось: использование устройств допускается «по решению руководства» региональной полиции.

В конце апреля 2017 года стало известно, что ручные радары для измерения скорости, ранее запрещенные к использованию, возвращаются на российские дороги.

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