Самую маленькую деревню в Швейцарии превратят в гостиницу

Община Кориппо была создана более 600 лет назад.

В XIX веке здесь было свыше 300 жителей, однако сейчас в деревушке осталось только 16 человек — 15 пенсионеров и один мэр.

Молодое поколение покинуло общину ради больших городов, где можно учиться и работать, пишет BBC.

Кориппо — не единственная швейцарская деревушка, жизнь в которой стала угасать как только традиционное сельское хозяйство в горах стало экономически невыгодным. Сейчас в Кориппо нет магазинов, школ и детей. И хотя деревушка находится всего в 30 минутах езды от оживленного города Локарно, не каждый рискует доехать до нее по узкой извилистой дороге.

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Более 60 традиционных каменных домов в Кориппо стоят без хозяев. Кто-то умер, кто-то уехал, оставив на старом месте личные вещи. Чтобы не дать деревушке умереть, власти решили превратить некоторые из пустых домов в гостиничные номера.

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Аналогичная концепция «разбросанной гостиницы» уже действует в некоторых итальянских горных деревнях, но в Швейцарии ее еще не опробовали. Впрочем, дизайнерам придется изрядно потрудиться, чтобы не испортить облик деревни, признанной историческим памятником, и одновременно создать комфортабельные условия для туристов.

Жители Кориппо и ее мэр возлагают надежды на эту идею. Они рассчитывают, что гости будут жить бок о бок с сельскими жителями, а местный бар станет неофициальной администрацией отеля.