Самую маленькую деревню в Швейцарии превратят в гостиницу
Швейцарские власти решили превратить некоторые дома деревушки Кориппо в кантоне Тичино в гостиничные номера, чтобы привлечь туристов и спасти общину от смерти.
Швейцарские власти решили превратить некоторые дома деревушки Кориппо в кантоне Тичино в гостиничные номера, чтобы привлечь туристов и спасти общину от смерти.
Община Кориппо была создана более 600 лет назад.
Молодое поколение покинуло общину ради больших городов, где можно учиться и работать, пишет BBC.
Кориппо — не единственная швейцарская деревушка, жизнь в которой стала угасать как только традиционное сельское хозяйство в горах стало экономически невыгодным. Сейчас в Кориппо нет магазинов, школ и детей. И хотя деревушка находится всего в 30 минутах езды от оживленного города Локарно, не каждый рискует доехать до нее по узкой извилистой дороге.
Более 60 традиционных каменных домов в Кориппо стоят без хозяев.
Аналогичная концепция «разбросанной гостиницы» уже действует в некоторых итальянских горных деревнях, но в Швейцарии ее еще не опробовали. Впрочем, дизайнерам придется изрядно потрудиться, чтобы не испортить облик деревни, признанной историческим памятником, и одновременно создать комфортабельные условия для туристов.
Жители Кориппо и ее мэр возлагают надежды на эту идею. Они рассчитывают, что гости будут жить бок о бок с сельскими жителями, а местный бар станет неофициальной администрацией отеля.
«Это хорошо для деревни, для будущего, потому что большинство из нас состарились. С этим проектом люди снова придут сюда», — верят местные жители.