Уральский полигон «Старатель» готов к проведению Дня танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Полигон Старатель в Нижнем Тагиле, который станет одной из площадок празднования Дня танкиста, подготовлен к проведению мероприятий. На полигоне в День танкиста, 9 сентября, пройдут соревнования снайперов, танковый биатлон, показательные выступления и реконструкции, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

«Это мероприятие (День танкиста) мы организовываем по поручению Евгения Куйвашева (врио губернатор Свердловской области) и проводим впервые. Оно непростое, так как <…> требует повышенных мер безопасности для зрителей и участников», — приводит департамент слова первого вице-губернатора Алексея Орлова.

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День танкиста на Старателе откроет кубок Урала по снайпингу. К участию приглашены стрелки со всей России, среди которых победители различных соревнований. На полигоне также пройдет театрализованная историческая реконструкция, посвященная подвигу танкистов и танкостроителей в годы Великой Отечественной войны. Здесь будет воссоздана реконструкция отправки эшелона с танками Т-34 на фронт и подвига Героя Советского Союза капитана Сергея Павлова.

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Также на полигоне пройдут показательные выступления парашютистов на точность приземления и танковый биатлон с участием трех машин Т-72Б3. Экипажи танков будут выполнять упражнения по заранее определенной программе, включая огневые задачи и преодоление искусственных и естественных препятствий на трассе. Завершится программа концертом группы «Любэ», ведущим праздника станет Леонид Якубович.

Ранее сообщалось, что инициатива празднования Дня танкиста на Урале принадлежит министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и Евгению Куйвашеву. Мероприятие направлено на сохранение позиции региона в федеральной и международной программе значимых выставочных и туристических событий.