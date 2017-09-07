Пять раненых ястребов-перепелятников привезли в Иркутскую зоогалерею
Большинство птиц теперь останется на зимовку в неволе.
Большинство птиц теперь останется на зимовку в неволе.
Пять раненых
Птиц нашли в разное время в разных районах Иркутска. Одна птица, с огнестрельным ранением, скончалась. У остальных переломы крыльев, лап, сотрясение головного мозга.
«Среди раненых птиц есть один очень интересный и редкий экземпляр, отличающийся от остальных нереально мелким размером. За все время нашей работы это всего второй случай попадания в приют такой птицы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что большинство птиц теперь останется на зимовку в неволе.