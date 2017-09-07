Пять раненых ястребов-перепелятников привезли в Иркутскую зоогалерею с 4 по 7 сентября. Увеличение числа таких птиц связано с осенним перелетом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальную группу Иркутской зоогалереи «Вконтакте».

Птиц нашли в разное время в разных районах Иркутска. Одна птица, с огнестрельным ранением, скончалась. У остальных переломы крыльев, лап, сотрясение головного мозга.

«Среди раненых птиц есть один очень интересный и редкий экземпляр, отличающийся от остальных нереально мелким размером. За все время нашей работы это всего второй случай попадания в приют такой птицы», — говорится в сообщении.