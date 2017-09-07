Военные корабли РФ прибыли в порт Актау

В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир МБ-58. «Великий Устюг», оснащенный ракетным оружием, принимал участие в военной операции России против «Исламского государства» в Сирии.

Буксир МБ-38 предназначен для буксировки судов в открытом море и оказания помощи терпящим бедствие судам. Российские корабли пришвартовались на рейде международного порта Актау. Далее запланированы проведение торжественной церемонии встречи, визит вежливости в акимате города, экскурсия по кораблям со школьниками и жителями Актау, а также проведение спортивных состязаний между экипажами кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан и Военно-морского флота Российской Федерации.