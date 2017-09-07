Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют и водородной бомбе
15:52 (мск), источник: 365info.kz

Военные корабли РФ прибыли в порт Актау

Корабли российской Каспийской флотилии совершили визит в Актау, передает пресс-служба Министерства обороны РК.

Источник: 365info.kz

В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир МБ-58. «Великий Устюг», оснащенный ракетным оружием, принимал участие в военной операции России против «Исламского государства» в Сирии.

Читайте также
Через Большой Алматинский канал построят автомост

Буксир МБ-38 предназначен для буксировки судов в открытом море и оказания помощи терпящим бедствие судам. Российские корабли пришвартовались на рейде международного порта Актау. Далее запланированы проведение торжественной церемонии встречи, визит вежливости в акимате города, экскурсия по кораблям со школьниками и жителями Актау, а также проведение спортивных состязаний между экипажами кораблей Военно-морских сил Республики Казахстан и Военно-морского флота Российской Федерации.

— Данный визит является уже доброй традицией наших стран, способствует развитию дружбы между военными моряками, плодотворному взаимодействию в военной сфере и самое главное отвечает статусу, который отметил президент Республики Казахстан — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич «Каспий — море дружбы и стабильности», — отметил командир дивизиона разнородных кораблей капитан 3 ранга Дастан Калиев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь