Военные корабли РФ прибыли в порт Актау
Корабли российской Каспийской флотилии совершили визит в Актау, передает
Корабли российской Каспийской флотилии совершили визит в Актау, передает
В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир МБ-58. «Великий Устюг», оснащенный ракетным оружием, принимал участие в военной операции России против «Исламского государства» в Сирии.
Буксир МБ-38 предназначен для буксировки судов в открытом море и оказания помощи терпящим бедствие судам. Российские корабли пришвартовались на рейде международного порта Актау. Далее запланированы проведение торжественной церемонии встречи, визит вежливости в акимате города, экскурсия по кораблям со школьниками и жителями Актау, а также проведение спортивных состязаний между экипажами кораблей
— Данный визит является уже доброй традицией наших стран, способствует развитию дружбы между военными моряками, плодотворному взаимодействию в военной сфере и самое главное отвечает статусу, который отметил президент Республики Казахстан — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич «Каспий — море дружбы и стабильности», — отметил командир дивизиона разнородных кораблей капитан 3 ранга Дастан Калиев.