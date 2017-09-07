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14:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Равков: подготовка к совместному учению «Запад-2017» завершена

Подготовка к совместному учению «Запад-2017» окончена, заявил 7 сентября министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Подготовка к «Западу-2017» уже завершилась. Развертывание системы управления завершится 13 сентября, а 14 сентября мы приступим к выполнению задач совместного стратегического учения, — подчеркнул Андрей Равков, передает БЕЛТА.

Военные уже отправлены в районы, где выполняются учебно-боевые задачи. Сейчас происходит развертывание объединенного командования региональной группировки войск (сил).

Подготовила Алина Янчур.

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