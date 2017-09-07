Равков: подготовка к совместному учению «Запад-2017» завершена
Подготовка к совместному учению «Запад-2017» окончена, заявил 7 сентября министр обороны Беларуси
Подготовка к совместному учению «Запад-2017» окончена, заявил 7 сентября министр обороны Беларуси
— Подготовка к «Западу-2017» уже завершилась. Развертывание системы управления завершится 13 сентября, а 14 сентября мы приступим к выполнению задач совместного стратегического учения, — подчеркнул Андрей Равков, передает БЕЛТА.
Военные уже отправлены в районы, где выполняются
Подготовила Алина Янчур.