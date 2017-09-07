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14:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Школьница из Горок нашла гигантский боровик весом 2,3 килограмма

Боровик гигантских размеров обнаружила под Горками в Могилевской области ученица шестого класса второй школы города Даша Малахова, сообщается на сайте horki.info.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Двенадцатилетняя школьница и ее бабушка Валентина утром пятого сентября ходили за грибами в Нежковскую рощу. Бабушка и внучка насобирали целый пакет грибов, но самой дорогой находкой для них стал гигантский боровик. Его масса оказалась 2,3 килограмма. Гриб был абсолютно чистым, без червей.

Школьница объяснила, что большой подарок леса они с бабушкой заморозили, чтобы зимой готовить супы и другие блюда.

Подготовила Алина Янчур.

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