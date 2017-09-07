Школьница из Горок нашла гигантский боровик весом 2,3 килограмма

Двенадцатилетняя школьница и ее бабушка Валентина утром пятого сентября ходили за грибами в Нежковскую рощу. Бабушка и внучка насобирали целый пакет грибов, но самой дорогой находкой для них стал гигантский боровик. Его масса оказалась 2,3 килограмма. Гриб был абсолютно чистым, без червей.