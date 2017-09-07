В Краснодаре можно поставить авто на учет даже в ночное время

Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Зарегистрировать автомототранспортное средство или прицеп теперь можно в вечернее и даже ночное время суток.



Отдел по пропаганде краевого УГИБДД опубликовал новый график работы МРЭО № 1. Теперь в ведомстве предусмотрены 2 смены:



-ПОНЕДЕЛЬНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;



ВТОРНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;



СРЕДА — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;



ЧЕТВЕРГ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 23.00;



ПЯТНИЦА — выходной;



СУББОТА — выходной;



ВОСКРЕСЕНЬЕ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00.



Единственной проблемой при осуществлении процедуры постановки ТС на учет в вечернее время суток является заполнение заявления и оплата госпошлины. Все это необходимо сделать заблаговременно, воспользовавшись сервисами Единого портала предоставления государственных услуг (GOSUSLUGI.RU).