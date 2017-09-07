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14:25 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре можно поставить авто на учет даже в ночное время

Данная услуга предоставляется в МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД, расположенном по адресу г. Краснодар, ул. Просторная, д. 7.

Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Зарегистрировать автомототранспортное средство или прицеп теперь можно в вечернее и даже ночное время суток.

Отдел по пропаганде краевого УГИБДД опубликовал новый график работы МРЭО № 1. Теперь в ведомстве предусмотрены 2 смены:

-ПОНЕДЕЛЬНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;

ВТОРНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;

СРЕДА — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;

ЧЕТВЕРГ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 23.00;

ПЯТНИЦА — выходной;

СУББОТА — выходной;

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00.

Единственной проблемой при осуществлении процедуры постановки ТС на учет в вечернее время суток является заполнение заявления и оплата госпошлины. Все это необходимо сделать заблаговременно, воспользовавшись сервисами Единого портала предоставления государственных услуг (GOSUSLUGI.RU).

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