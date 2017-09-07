В Краснодаре можно поставить авто на учет даже в ночное время
Данная услуга предоставляется в МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД, расположенном по адресу г. Краснодар, ул. Просторная, д. 7.
Данная услуга предоставляется в МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД, расположенном по адресу г. Краснодар, ул. Просторная, д. 7.
Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Зарегистрировать автомототранспортное средство или прицеп теперь можно в вечернее и даже ночное время суток.
Отдел по пропаганде краевого УГИБДД опубликовал новый график работы МРЭО № 1. Теперь в ведомстве предусмотрены 2 смены:
-ПОНЕДЕЛЬНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;
ВТОРНИК — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;
СРЕДА — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00;
ЧЕТВЕРГ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 23.00;
ПЯТНИЦА — выходной;
СУББОТА — выходной;
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 1- я рабочая смена с 08.00 до 17.00; 2 — я рабочая смена с 17.00 до 00.00.
Единственной проблемой при осуществлении процедуры постановки ТС на учет в вечернее время суток является заполнение заявления и оплата госпошлины. Все это необходимо сделать заблаговременно, воспользовавшись сервисами Единого портала предоставления государственных услуг (GOSUSLUGI.RU).