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14:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде Ворошиловский рынок остается на своем месте и в старом качестве, но с новым названием

В Волгограде Ворошиловский рынок остается на своем месте и в старом качестве, но с новым названием.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Сегодня коммерсантам, торгующим на Ворошиловском рынке, вручены договоры, на основе которых будет строиться их работа после того, как Ворошиловский рынок войдет в МУП «Центральный рынок».

Юрист МУП «Центральный рынок» отмечает, что в деятельности торговцев на рынке ничего не изменится. Прежней останется и арендная плата, сообщает ВДТВ.

По словам торгующих на рынке, нормальное начало диалога с представителями МУП «Центральный рынок», наконец, позволило снять вопросы, которые возникали летом, когда распространялась информация о ликвидации рынка и строительстве на этом месте жилых домов или спортивных площадок.

При этом никто из представителей власти не смог или не захотел снять накал возмущений торговцев и жителей района и развенчать неуместные слухи.

Сейчас ситуация изменилась, остается надеяться, что на рынок придут новые сельхопроизводители со своим товаром и необходимый Ворошиловскому району рынок продолжит свою работу.

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