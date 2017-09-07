Третьяковской галерее подарили три проекта художника Андрея Кузькина

Источник: РИА "Новости"

«Я с радостью хочу сообщить, что художником, чей проект будет передан в дар в постоянную коллекцию Третьяковской галереи, был выбран Андрей Кузькин», — сказала она.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, в свою очередь, отметила, что в музее нет работ молодых художников, в том числе того поколения, к которому принадлежит Кузькин.

Она уточнила, что галерея получит три «важнейших» его работы: видеофиксацию первого перформанса художника «По кругу» 2008 года, часть объектов из большой инсталляции «Все впереди (три из 59») и проект «Право на жизнь», который состоит из 70 планшетов.

«Мы будем единственными обладателями всего проекта, всех этих планшетов», — подчеркнула Трегулова. «Десять из них вошли в прошлом году в собрание музея Жоржа Помпиду в Париже», — добавила она.

Андрей Кузькин родился в 1979 году. В 2008 году он стал лауреатом премии «Инновация» — российской госпремии в области современного искусства, которую в 2005 году учредили Федеральное агентство по культуре и кинематографии России и Государственный центр современного искусства. В 2016 году Кузькину вручили премию Кандинского — российскую ежегодную национальную премию в области современного искусства, которую учредил международный культурный фонд BREUS Foundation.