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14:24 (мск), источник: РБК

Третьяковской галерее подарили три проекта художника Андрея Кузькина

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow подарил Третьяковской галерее три проекта российского художника Андрея Кузькина. Об этом журналистам сообщила основатель фонда Маргарита Пушкина, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Я с радостью хочу сообщить, что художником, чей проект будет передан в дар в постоянную коллекцию Третьяковской галереи, был выбран Андрей Кузькин», — сказала она.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, в свою очередь, отметила, что в музее нет работ молодых художников, в том числе того поколения, к которому принадлежит Кузькин.

Она уточнила, что галерея получит три «важнейших» его работы: видеофиксацию первого перформанса художника «По кругу» 2008 года, часть объектов из большой инсталляции «Все впереди (три из 59») и проект «Право на жизнь», который состоит из 70 планшетов.

«Мы будем единственными обладателями всего проекта, всех этих планшетов», — подчеркнула Трегулова. «Десять из них вошли в прошлом году в собрание музея Жоржа Помпиду в Париже», — добавила она.

Андрей Кузькин родился в 1979 году. В 2008 году он стал лауреатом премии «Инновация» — российской госпремии в области современного искусства, которую в 2005 году учредили Федеральное агентство по культуре и кинематографии России и Государственный центр современного искусства. В 2016 году Кузькину вручили премию Кандинского — российскую ежегодную национальную премию в области современного искусства, которую учредил международный культурный фонд BREUS Foundation.

В 2017 году Кузькин вошел в список из 49 выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет, чье творчество, как считают организаторы Российского инвестиционного художественного рейтинга 49ART, обладает высоким инвестиционным потенциалом.

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